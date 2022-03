"As alternativas não são muitas." Empresas sentem dificuldades em encontrar matérias-primas

© Igor Martins / Global Imagens (arquivo)

A Rússia ainda não divulgou a lista de quais matérias-primas abrangidas pela proibição de exportação, mas as empresas portuguesas já estão a sentir dificuldades.

A indústria metalúrgica está a sentir essas dificuldades, ainda que a Rússia não seja o fornecedor, como conta à TSF o vice-presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Rafael Campos Pereira.

"A Rússia não é o único, mas é verdade que basta que um dos principais esteja em falta ou esteja em convulsão para afetar o mercado. E acresce que depois se juntam outras circunstâncias que já estavam mesmo antes deste conflito", explica.

O vice-presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos acrescenta que, por isso, "as alternativas também não são muitas, porque os custos de transporte também aumentaram exponencialmente e há um conjunto de fatores que inflaciona os preços".

"Além disso, um aumento desta natureza também tem sempre uma componente especulativa. Há gente que está a especular e há grandes dificuldades no abastecimento", considera.

Ainda assim, a Rússia é um dos maiores exportadores de algumas matérias-primas: "A Rússia é, na verdade, um dos principais 'players' no aço, no alumínio, no ferro, no níquel. Portanto, há um conjunto de matérias-primas em que a Rússia é um fornecedor importante. O primeiro europeu e entre os cinco primeiros mundiais. Quando estamos perante um produtor desta dimensão, se o mesmo estiver em convulsão interna, é óbvio que há sempre consequências no mercado, portanto há muito maior dificuldade em comprar as matérias-primas que as empresas precisam."

Assim, Rafael Campos Pereira propõe que os países da União Europeia façam para estas matérias-primas o mesmo que fizeram com as vacinas.

"Temos de atuar rapidamente. É uma situação tão urgente ou mais para a economia e a saúde dos europeus como a procura das vacinas. Estamos, neste momento, confrontados com uma questão de soberania e com uma questão vital, senão as nossas empresas não podem sobreviver. O emprego não sobrevive. Por isso, temos de procurar uma solução de abastecimento da economia europeia", sugere.

Esta terça-feira, Vladimir Putin assinou um decreto que autoriza o Governo russo a proibir a exportação de produtos e matérias-primas. Contudo, essa lista ainda não foi divulgada.

