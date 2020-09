As vendas vão diminuir, esperam 61% dos empresários

Por José Milheiro 14 Setembro, 2020 • 18:36 Partilhar este artigo Facebook

Cerca de 33% das empresas portuguesas viram os prazos de recebimento aumentarem para 41 dias. Este é um dos dados do inquérito encomendado pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP) ao Centro de Investigação de Marketing do ISCTE (FutureCast Lab).

Quase metade das 658 empresas que responderam a este inquérito queixam-se de que as encomendas estão a diminuir cerca de 40%. Uma carteira que se degrada apesar de 9% até dizer que a pandemia foi positiva para os negócios, mas estes são casos excecionais que não dão alento à CIP.

O vice-presidente da Confederação dos empresários, Armindo Monteiro, vê nos resultados deste inquérito o impacto da ação governativa dado que a "retoma da atividade económica não tem tido o ritmo desejado".

Armindo Monteiro defende que "é necessário que surjam no horizonte medidas rápidas que permitam alimentar a esperança dos empresários", já que 58% dos inquiridos responde que os programas de apoio do Estado estão "aquém do que é preciso".

Por outro lado, 44% dos empresários queixa-se de que diminuíram as encomendas em carteira e, no início de setembro (quando o inquérito foi feito), 88% declarou que a empresa não estava em lay-off.

Quanto a despedimentos, 69% tem a esperança de manter o número de colaboradores contra 21% que disse estar a pensar reduzir o quadro de pessoal.