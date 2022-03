Associação ambientalista Zero pede ao Governo suspensão de importações de gás da Rússia

© Sascha Steinbach/EPA

Por Lusa 27 Março, 2022 • 12:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A organização ambientalista Zero anunciou este domingo que enviou uma carta ao primeiro-ministro a pedir a suspensão da importação de gás natural e produtos petrolíferos com origem na Rússia, enquanto este país não retirar as suas tropas da Ucrânia.

De acordo com uma nota de imprensa da Zero, a organização enviou a carta a António Costa a apelar ao Governo para que impeça a importação de gás natural e produtos petrolíferos a partir da Rússia enquanto durar a invasão da Ucrânia, porque "tem vindo a acompanhar, com extrema preocupação e consternação, a trágica situação que se tem vivido" naquele país e considera que a suspensão das importações "pode ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia".

"Sabendo-se que o financiamento desta guerra está intimamente ligado às receitas provenientes da exportação de produtos petrolíferos por parte da Rússia, nomeadamente para Portugal, consideramos ser fundamental que o nosso país tome a atitude que se impõe, que é a suspensão o mais brevemente possível dessas importações", defenderam os ambientalistas.

Lembrando que em 2021 Portugal importou mais de 1,5 mil milhões de euros de combustíveis fósseis da Rússia, a Zero considerou inaceitável Portugal ter agravado a sua dependência do gás natural russo.

"No caso do gás natural e ao contrário do que seria recomendável, Portugal tem vindo a aumentar o consumo deste produto com origem na Rússia, sendo que em 2018 essa importação era inexistente, tendo passado a 3,2% do total do gás natural importado em 2019, aumentando para 8% em 2020 e chegando a 14,6% em 2021", salientou.

Para a ZERO, o crescimento da importação de gás natural a partir da Rússia "não é aceitável, face ao belicismo que tem vindo a caracterizar a política externa daquele país, ao arrepio do direito internacional".

"Para além do gás natural, também outros produtos petrolíferos continuam a ser importados por Portugal a partir da Federação da Rússia, já mesmo depois de ter sido iniciada a invasão da Ucrânia, o que consideramos lamentável", disse a organização ambientalista na mesma nota de imprensa.

A Zero defendeu, por isso, que "o discurso dos poderes públicos de solidariedade para com a Ucrânia tem de ser concretizado através de ações consequentes", nomeadamente através da suspensão da importação de produtos petrolíferos.

Segundo a Zero, a crise provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia "vem, pelos piores motivos, confirmar a urgência de Portugal adotar políticas energéticas sustentáveis através de fortes investimentos na eficiência energética e nas energias renováveis".

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA