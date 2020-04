Associação de hotelaria pede calma e prudência a restaurantes

Braga, 09/04/2020 - O restaurante Bacalhau, no Campo das Hortas, fechou e deixou uma família sem rendimentos. No negócio trabalham um casal e as duas filhas, que agora estão cheios de dificuldades para pagar contas. Na foto: Desinfeção do restaurante Bacalhau (Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens) © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

A Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) apela à calma e prudência dos empresários da restauração na reabertura dos estabelecimentos. O presidente executivo da APHORT defende a implementação de medidas de proteção " equilibradas".

"O que estamos a pedir aos nossos associados é que se mantenham calmos e serenos e não iniciem investimentos", afirma António Condé Pinto. Este dirigente sublinha que é necessário aguardar orientações por parte da Direção-Geral de Saúde (DGS) e da Secretaria de Estado do Turismo, mas está convencido que quando elas chegarem " serão facilmente cumpridas pelo setor".

Calma e serenidade são as palavras de ordem nos conselhos aos restaurantes. 00:00 00:00

"A ida a um restaurante não pode ser transformada num momento de medo ou de tensão", lê-se no comunicado divulgado pela APHORT. Reiterando que "há ainda muita coisa por decidir", a associação defende a implementação de medidas de proteção exequíveis.

"Aquilo que a OMS está a dizer para o setor da restauração é que se reorganize o espaço das salas, garantindo uma determinada distância entre as pessoas", sublinha, lembrando ainda que a Organização Mundial de Saúde aconselha o uso de gel desinfetante e que os trabalhadores tenham comportamentos adequados, "algo simples e que dá confiança às pessoas" para se deslocarem a um restaurante.

António Condé Pinto lembra as indicações da Organização Mundial de Saúde. 00:00 00:00

A medição da temperatura corporal dos clientes, que já foi defendida por outras organizações do setor, é uma das medidas que a APHORT considera desadequada. "Somos completamente contra isso, achamos despropositado."

Medir a temperatura corporal "seria recolher um dado pessoal sensível" e, na opinião da APHORT, deveria ser feito por alguém capaz de os interpretar, em especial da área da saúde. António Condé Pinto dá um exemplo por absurdo: "Alguém pode entrar num restaurante com uma temperatura alta e estar apenas com uma dor de ouvidos." Além disso, "o Governo teria que determinar a partir de que temperatura não se entraria num restaurante".

A medição da temperatura corporal não é consensual no setor. 00:00 00:00

No comunicado, a APHORT reitera que "a restauração sempre se preocupou com a limpeza e asseio dos estabelecimentos e com o cumprimento de boas práticas por parte dos colaboradores, pelo que irá continuar a fazê-lo com as adaptações necessárias".