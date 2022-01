Associação de Hoteleiros do Algarve com duas listas pela primeira vez em 26 anos

Elidério Viegas preside a AHETA há mais de duas décadas © Global Imagens

Elidérico Viegas, que se mantém como presidente desde a constituição da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) há 26 anos, candidata-se pela lista A.

"Candidato-me pressionado por um conjunto muito alargado de associados", garante. Esses associados, segundo Viegas, "vê com preocupação a eventualidade da AHETA ser gerida por pessoas que representam interesses empresariais que não estão radicados na região", afirma.

"Na maior parte dos casos são gestores desses grupos a quererem tomar conta da associação", garante

As "pessoas" de que Elidérico Viegas fala, até Março do ano passado apoiaram o ainda presidente e faziam parte dos órgãos sociais da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Afastaram-se do atual presidente quando este, em entrevista a um jornal, afirmou que os prémios de turismo que Portugal ganhava nada significavam porque eram pagos. Afirmações que levaram os empresários do setor a retirarem a confiança ao atual dirigente. São gestores que representam hotéis e grupos hoteleiros de peso na região, como o grupo Vila Galé, Salvor e Solverde, e estão agora estão do outro lado da barricada. Apoiam a lista B liderada por Helder Martins, antigo presidente da Região de Turismo do Algarve.

Helder Martins acusa o atual presidente de ter levado a cisões no setor, que geraram a criação de outras associações, e de ter contribuído para estagnar a AHETA. Elidérico Viegas defende-se."Usam isso como campanha eleitoral", responde. " A grande maioria dos membros dessa lista são os que têm estado na direção da AHETA desde sempre", contrapõe. Por esse motivo, em sua opinião, se há culpas elas devem ser assumidas também por esses membros. Helder Martins assume que, de facto, tem na sua lista " alguns grupos empresariais que sempre foram vice-presidentes do senhor Elidérico Viegas".Mas" só agora, porque lhe retiraram o apoio é que são os maus da fita e querem matar a AHETA?", questiona.

As eleições da associação representativa dos hoteleiros do Algarve estão marcadas para dia 21 deste mês.