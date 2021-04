Associação pede prolongamento dos apoios ao alojamento local até dezembro

© Fábio Poço/Global Imagens (arquivo)

A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) alertou esta quarta-feira para necessidade de o Governo continuar a apoiar o setor até ao final do ano, perspetivando um "inverno doloroso", uma vez que a "crise não acaba no verão".

"A retoma vai ser lenta, só vai ter consistência quando houver imunidade de grupo. Estamos num contexto -- no caso do alojamento local -- que não só dependemos de Portugal, mas de toda a confiança em viajar, que só está prevista para o final do ano", salientou o presidente da associação, Eduardo Miranda, na Assembleia da República.

Eduardo Miranda falava através de videoconferência na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, sobre a aplicação das medidas de resposta à pandemia de Covid-19 e do processo de recuperação económica e social.

Para o dirigente, a retoma da atividade vai ser complicada, porque a procura vai ser baixa e exigirá uma reativação de recursos e despesas tendo pouca faturação.

"É preciso dar continuidade aos apoios atuais até ao final de 2021. É preciso prever uma nova tranche do APOIAR no segundo semestre, porque sabemos que o inverno vai ser doloroso para a maior parte das empresas", afirmou.

Segundo Eduardo Miranda, o APOIAR + Simples - que até ao momento não chegou aos empresários - e o APOIAR Rendas são "medidas fundamentais" para o setor, tal como a linha de apoio do Turismo de Portugal.

"[As empresas] estão com um sobre-endividamento enorme e é necessário estender os prazos dos empréstimos. [...] Aumentou-se a carência, mas o prazo foi o mesmo: vão ter de pagar em dois anos, [...] que é impossível, tem de ser pelo menos quatro anos", disse, adiantando que para os empresários que tiveram quebras superiores em mais de 50% os apoios deviam ser a fundo perdido.

Eduardo Miranda indicou ainda que será "inevitável que a médio [e] curto prazo uma parte [dos apoios] seja convertida a fundo perdido".

O presidente da ALEP aproveitou para destacar também a inclusão dos empresários em nome individual no programa APOIAR e salientar que, apesar de a maior parte dos alojamentos locais não terem sido contemplados, o APOIAR Rendas é importante.

