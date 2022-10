Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição diz que o setor não tem lucros extraordinários

© Andy Rain/EPA

Por Miguel Laia com Fátima Valente 27 Outubro, 2022 • 09:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) garante que não há lucros extraordinários no setor e que os custos de produção têm aumentado muito.

A resposta surge depois de o primeiro-ministro ter anunciado esta quarta-feira no Parlamento vai apresentar um projeto de lei para taxar os lucros excessivos dos hipermercados, além da taxa já prevista para as petrolíferas.

Em declarações à TSF, Gonçalo Lobo Xavier, presidente da APED, sublinha ainda que a carga fiscal sobre o setor já é grande em Portugal e rejeita a ideia de que o setor esteja a obter lucros extraordinários.

"Sabemos que está em curso a preparação de um formato que tem algumas orientações a nível europeu do ponto de vista de tributar os lucros noutro setor da economia na energia. Se for algo semelhante, não nos surpreenderá, mas o que lhe posso dizer é que se for algo semelhante, também me parece que, em face dos resultados que as empresas estão a ter este ano, dificilmente estaremos em linha com essa fórmula e que dificilmente vai atingir as nossas empresas, precisamente porque não se tratam de lucros extraordinários", defende.

Gonçalo Lobo Xavier defende que não se pode falar em lucros excessivos no caso da distribuição 00:00 00:00

Ainda esta quarta-feira a Jerónimo Martins, dona dos supermercados Pingo Doce, anunciou que registou nos primeiros nove meses do ano lucros atribuíveis de 419 milhões de euros, um aumento de 29,3% em relação ao período homólogo.

O presidente da APED diz que esses resultados mostram precisamente que as empresas são eficientes, uma vez que até têm mantido a margem de lucro apesar do aumento dos custos.

"As margens, está provado, são na ordem dos 2 ou 3% e nós temos tido aumentos dos custos dos fatores de produção bastante superiores, de 30 ou 40%. Recentemente foi demonstrado por vários estudos que a distribuição não transmitiu para o consumidor o crescimento do custo dos fatores de produção na mesma proporção em que hoje cresceram. Isto é, não há resultados extraordinários, porque não houve nenhum fator extraordinário que tenha ajudado a que as empresas tenham estes resultados. O que há é uma grande eficiência, uma grande capacidade de apresentar e de melhorar as condições das empresas. E é nesse sentido que nós aguardamos serenamente que fórmula é que o sr. primeiro-ministro vai identificar para explicar esta tributação de lucros que, no nosso ponto de vista, não são extraordinários", reforça.

Os resultados do Continente só vão ser conhecidos esta quinta-feira, quando a Sonae divulgar as contas dos primeiros nove meses deste ano. Até junho, as receitas aumentaram mais de 10%.