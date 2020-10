Atraso de fundos europeus preocupa Governo. "Portugal precisa de decisões urgentes"

"Trata-se de um alerta que nos deve naturalmente preocupar", reconhece Nelson de Souza © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Qualquer atraso da entrada do pacote de fundos do Conselho Europeu é preocupante, principalmente em tempo de pandemia, que já teve desencadeou um impacto económico muito pesado para o país.

Nelson de Souza, ministro do Planeamento, explica à TSF que o alerta foi dado por dois eurodeputados portugueses - a deputada socialista Margarida Marques e o social-democrata José Manuel Fernandes -, depois de, esta quinta-feira, a discussão quanto ao montante global para os próximos sete anos não ter terminado num consenso comunitário.

O Executivo admite que este atraso é motivo de preocupação, mas Nelson de Souza também enfatiza que este é um problema transitório. "Trata-se de um alerta que nos deve naturalmente preocupar, mas também devemos entender que se trata apenas de uma paragem temporária", assinala o governante, que ainda explica: "a eurodeputada Margarida Marques disse-nos que já se encontra marcado um novo encontro já na próxima semana - julgo eu, quarta-feira - para retomar a discussão com base em propostas que hão de surgir com certeza do lado da Presidência".

Na perspetiva do ministro, "o que importa perceber é que a Europa, Portugal incluído naturalmente, precisa de decisões rápidas e urgentes relativamente a esta matéria", mas Nelson de Souza garante que "todos" (o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão) já reconheceram "a urgência".

"Todos nós sabemos o nosso objetivo de rapidamente termos à nossa disposição [os fundos]. Todos temos de fazer um esforço de aproximação coletiva relativamente aos últimos aspetos que ainda nos esperam, pontos de vista da fase final, e que - estou convencido - seremos capazes de ultrapassar." O ministro do Planeamento garantiu à TSF ainda que a Tutela tem feito o trabalho de casa e que o continuará a fazer até haver uma aprovação formal.

