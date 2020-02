Estado contratou 15 mil pessoas em 2019

Portugal tem perto de 700 mil funcionários públicos © Gustavo Bom/Global Imagens

No ano passado houve um aumento de 15 mil trabalhadores no Estado, segundo dados divulgados pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público (DGEAP). No total, Portugal tem perto de 700 mil funcionários públicos que, em média, auferiam em 2019, um rendimento mensal de 1760 euros, o que representa um crescimento de 0,6% face a 2018.

Os números da DGAEP mostram, no entanto, que quando olhamos apenas para o vencimento base, o crescimento foi de 2,2%, resultado do aumento do salário mínimo na função pública, que é de 635 euros, mas sobretudo do descongelamento de carreiras.

Neste capítulo, o impacto foi maior nos enfermeiros que viram os ordenados crescer perto de 8%, e nos técnicos de diagnóstico e terapêutica, com quase 6%. O pessoal de investigação científica teve uma redução média de quase 20%, em resultado da entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios.

No final de dezembro havia 698 mil funcionários públicos, mais 15 mil do que um ano anterior, mas menos 30 mil face a 2011, o ano da entrada da Troika. Três em cada quatro trabalhadores do Estado estão na Administração Central, 17% na local, e 5% nas regiões autónomas. O emprego público representa 14% de todas as pessoas com emprego no país.

Seis em cada 10 funcionários públicos na verdade são funcionárias públicas.