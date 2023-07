Aumento de 30,2%. TAP transportou 7,5 milhões de passageiros na primeira metade do ano

Os voos continentais ainda não atingiram os números pré-pandemia © Leonardo Negrão / Global Imagens

Por Ana Maria Ramos com Rui Oliveira Costa 10 Julho, 2023 • 15:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TAP transportou 7,58 milhões de passageiros nos primeiros seis meses de 2023, o que totaliza um aumento de 30,2% face ao mesmo período do ano passado.

A empresa, em comunicado, destaca "o forte crescimento nos voos intercontinentais, nomeadamente nas rotas do Brasil, América do Norte e África", nas quais transportou "2,17 milhões de passageiros, mais 31,1% do que no mesmo período do ano passado".

Ouça as explicações 00:00 00:00

"Muito significativo é o facto de, nestas rotas intercontinentais, a TAP já ter conseguido aumentar em 14,7 por cento o número de passageiros transportados face ao período pré-pandemia, nomeadamente o primeiro semestre de 2019, demonstrando desta forma a sólida recuperação da empresa", explica a companhia aérea.

Quanto às rotas continentais, que incluem voos dentro de Portugal Continental e ilhas, bem como para o resto da Europa, "um total de 5,41 milhões de passageiros, mais 29,8% que no período homólogo do ano passado, mas ainda 10% abaixo do período anterior à pandemia".

A TAP afirma que a taxa de ocupação média dos voos é "muito positiva", tendo registado o valor de "80,2%, mais 5,5 pontos percentuais face a 2022 e já meio ponto percentual acima do registado antes da pandemia".