Aumento do gás? Deco avisa que alterações de contrato têm de ser feitas com aviso de 30 dias

Por David Alvito com Carolina Quaresma 25 Agosto, 2022 • 10:50

A Deco alerta que só com um aviso de 30 dias ou mais é que é possível alterar contratos no mercado regulado. Em causa estão os aumentos anunciados na quarta-feira pela EDP e pela Galp, para o gás, a partir de outubro. No caso da EDP, são 30 euros, em média, por mês. A Galp ainda não avançou qualquer valor para esse aumento.

Em qualquer caso, a Deco avisa que boa parte dos clientes de gás está no mercado regulado, isto é, tem contratos anuais, com um preço fixo por metro cúbico, e esse preço, não pode ser alterado a meio da duração do contrato, explica Ingride Pereira, jurista da Deco. Essa alteração tem de ser feita com um aviso de, pelo menos, 30 dias.

"Não há razões para, sobretudo, os consumidores domésticos ficarem alarmados com este anúncio do aumento da fatura de gás já para o mês de outubro, uma vez que grande parte dos consumidores domésticos tem contratos com preço fixo. Portanto, estando ainda durante a vigência do seu contrato e tendo sido acordado um preço fixo com um comercializador, não pode o comercializador fazer uma alteração contratual, ou seja, uma alteração desse preço que ficou acordado durante a vigência do contrato", esclarece, em declarações à TSF.

Ouça aqui as declarações da jurista da Deco, Ingride Pereira, à TSF 00:00 00:00

Ingride Pereira afirma, no entanto, que essa alteração do preço poderá ser feita "na altura em que o contrato se for renovar". "Nessa altura, o comercializador comunicará ao consumidor com uma antecedência de 30 dias e o consumidor, caso não pretenda aceitar essa alteração do preço, poderá fazer simulações e poderá procurar um novo comercializador."

A jurista Ingride Pereira considera que estes aumentos são "inevitáveis", mas os consumidores não são obrigados a aceitar e podem sempre mudar de fornecedor.

"Compreendemos e entendemos que seja justificável, uma vez que, como sabemos, com a escassez do gás russo, com a subida da inflação, infelizmente, os aumentos têm sido inevitáveis e sabemos que o preço de gás no mercado grossista está muito elevado", considera a jurista, admitindo que "os consumidores têm sofrido bastante com todos os aumentos".

O Ministério do Ambiente vai apresentar esta quinta-feira soluções para os consumidores mitigarem os aumentos do gás anunciados na quarta-feira pela EDP e pela Galp. As medidas serão apresentadas pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática numa conferência de imprensa à tarde no Ministério, em Lisboa.