Aumento dos preços. ASAE lança "grande operação de fiscalização" e instaura 51 processos-crime

António Costa Silva © Carlos Pimentel/Global Imagens

Por Cátia Carmo com Francisco Nascimento 09 Março, 2023 • 09:17

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, anunciou um reforço da operação de fiscalização do preço dos alimentos. Com a inflação a baixar, o Governo espera que essa redução se reflita no preço dos alimentos, o que não está a acontecer até agora. Por isso, a ASAE avançará, a partir desta quinta-feira, com uma "grande operação de fiscalização".

"A ASAE é uma das instituições que temos no país, promovendo ações de fiscalização a operadores económicos. Trinta e oito brigadas. A 1 de março foi efetuada uma ação em todo o território nacional, para tentar compreender o que se passa ao nível dos preços. Vamos ser inflexíveis para todas as situações anómalas que possam ocorrer. E vamos falar com os operadores. Vamos ter reuniões no sentido de perceber o que se está a passar no mercado", explicou António Costa Silva.

Conforme detalhou, na altura, o executivo, estiveram no terreno 10 brigadas da ASAE no Norte do país, 12 brigadas no Sul e 16 brigadas na região Centro.

O governante adiantou ainda que, desde o segundo semestre do ano passado, a ASAE realizou mais de 960 ações de fiscalização e hoje vai iniciar uma nova operação, em todo o país, com as suas 38 brigadas.

Referiu também que os preços do próprio petróleo - 83 dólares por barril - já estão alinhados com o preço dos mercados antes da invasão da Rússia à Ucrânia e que Portugal é um dos países onde os preços são mais baixos.

"Com a diminuição da inflação esperávamos que no setor alimentar tivéssemos tendências claras de diminuição dos preços. É uma matéria que nos preocupa muito", admitiu o ministro.

O Governo e a ASAE falaram, esta quinta-feira, sobre os resultados da inspeção que foi levada a cabo nos hipermercados para vigiar os preços dos produtos alimentares.

Perante as denúncias sobre aumentos de mais de 50% em preços de vários bens essenciais, a ASAE pôs-se em campo e, na semana passada, foram abertos dez processos por suspeitas de especulação nos preços.

Presentes na conferência de imprensa estão o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, e o inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Pedro Portugal Gaspar.