Autarca de Santarém salienta importância do aeroporto no concelho para região Centro e AML

23 Setembro, 2022 • 19:55

O presidente da Câmara de Santarém disse esta sexta-feira que a eventual construção do novo aeroporto no concelho será importante não só para a cidade e o distrito, mas para toda a região Centro e Área Metropolitana de Lisboa.

Ricardo Gonçalves (PSD), que até ao momento se tinha escusado a comentar informações sobre uma proposta de construção do novo aeroporto em terrenos situados junto a Casével e São Vicente do Paul, disse esta sexta-feira, durante a reunião da Assembleia Municipal de Santarém, esperar que esta venha a ser a escolha do Governo.

O autarca, que falava no período de antes da ordem do dia, na sequência de várias questões colocadas por eleitos municipais, disse manifestar a sua posição na sequência do anúncio feito pelo primeiro-ministro, António Costa, de que Santarém será uma das localizações a estudar pela futura comissão técnica, para além do Montijo e de Alcochete, entre outras.

Ricardo Gonçalves invocou um estudo de João Ferrão sobre o futuro da Área Metropolitana de Lisboa, num anel que se estende até Leiria, lembrando que "Santarém está no meio".

A construção desta infraestrutura permitirá, nomeadamente, a resolução de um conjunto de problemas nas acessibilidades de um concelho que é servido por três autoestradas (A1, A10 e A15) e que há muito reivindica uma ligação à A1 na zona norte, disse.

O primeiro-ministro disse hoje haver convergência com o PSD sobre a metodologia para a decisão relativa ao novo aeroporto, adiantando que a futura comissão técnica estudará várias localizações, além do Montijo e Alcochete, incluindo Santarém.

António Costa falava no final de uma reunião de cerca de 55 minutos, em São Bento, com o presidente do PSD, Luís Montenegro -- um encontro em que também estiveram presentes o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o 'vice' social-democrata Miguel Pinto Luz.

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro disse que há acordo com o PSD sobre a metodologia a seguir até uma decisão "definitiva" sobre a localização do novo aeroporto regional de Lisboa.

António Costa adiantou que, em breve, o Conselho de Ministros aprovará uma resolução para a criação de uma comissão técnica independente e de uma comissão de acompanhamento.

Essa comissão técnica, de acordo com o líder do executivo, não se limitará a estudar as soluções Montijo e Alcochete, admitindo igualmente hipóteses como Santarém "e outras" que essa comissão venha a considerar.