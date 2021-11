AUTOvoucher "é gozar com os portugueses". ACP lamenta que setor seja a "vaca leiteira" do Governo

"Dar cinco euros de desconto no depósito é pura e simplesmente gozar com os portugueses" © André Vidigal/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos e Manuel Acácio 10 Novembro, 2021 • 12:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Automóvel Clube de Portugal fala de um "presente envenenado" e de "uma brincadeira do Governo" quando se refere à medida de facilitar aos portugueses um desconto de até cinco euros por mês devido aos gastos nos postos de combustível. Carlos Barbosa considera que o AUTOvoucher é uma iniciativa que, na prática, não resulta em qualquer ganho para as famílias.

O responsável lamenta que o Executivo continue a insistir em lucrar com o setor, carregando cada vez mais nos impostos em vez de os aliviar. Carlos Barbosa solta, por isso, duras críticas dirigidas ao Governo. "Isto é um presente envenenado para os portugueses. Quando o Governo fala no relançamento da economia, não se lembra de que as pequenas e as médias empresas é que fazem a maior percentagem do tecido empresarial português."

Ouça as declarações de Carlos Barbosa. 00:00 00:00

"Esta medida é apenas para ter no seu ficheiro mais contribuintes que possam controlar", atira o presidente do Automóvel Clube de Portugal, ouvido no Fórum TSF. "A ajuda, como é evidente, tinha de ser feita na bomba. No preço dos impostos, baixar o ISP. Dar cinco euros de desconto no depósito é pura e simplesmente gozar com os portugueses."

O Automóvel Clube de Portugal acusa a Tutela de não querer perder as verbas referentes aos impostos no setor automóvel. "Estamos 100% contra esta medida do Governo. O Governo efetivamente só sabe governar com aumento de impostos, aumento de impostos, aumento de impostos."

"A vaca leiteira do Governo continua a ser o setor automóvel, continuam a ser os automobilistas e todos os impostos que recaem no setor automóvel", remata Carlos Barbosa.