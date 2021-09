Avaliação bancária na habitação sobe para 1221 euros por metro quadrado em agosto

O Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, o Alentejo Litoral e a Região Autónoma da Madeira apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país. © Pixabay

O valor mediano de avaliação bancária em agosto subiu 8,2% em termos homólogos para os 1.221 euros por metro quadrado (m2), valor idêntico ao observado no mês de julho, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a informação divulgada, face ao mesmo mês de 2020, a taxa de variação situou-se em 8,2%, depois da subida homóloga de 8,3% verificada em julho.

O maior aumento face ao mês anterior registou-se na Região Autónoma da Madeira (3,2%), tendo o Centro apresentado a descida mais acentuada (-0,8%), refere.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a variação mais intensa ocorreu na Região Autónoma da Madeira (11,5%) e a menor no Centro (2,7%), acrescenta.

De acordo com o índice do valor mediano de avaliação bancária, em agosto de 2021, o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, o Alentejo Litoral e a Região Autónoma da Madeira apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país (34%, 33%, 5% e 2% respetivamente).

As regiões Beiras e Serra da Estrela, Alto Tâmega, Alto Alentejo e Médio Tejo foram as que apresentaram o valor mais baixo em relação à mediana do país (-43%), refere.

De acordo com o INE, o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 29 mil, mais 35,3% que no mesmo período do ano anterior, sinalizou.