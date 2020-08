Azevedo Pereira substitui Teixeira dos Santos como presidente executivo do EuroBic

José Azevedo Pereira © Arquivo Global Imagens

José Azevedo Pereira deverá suceder a Fernando Teixeira dos Santos na presidência executiva do EuroBic. Falta apenas o crivo final para que o cargo seja ocupado por Azevedo Pereira, que, segundo o jornal Eco, já terá recebido sinais positivos da supervisão da instituição.

A 14 de setembro, data da assembleia geral do EuroBic, o novo CEO deverá ser aprovado pelos acionistas e pela nova equipa de gestão, e espera-se ainda o anúncio de Pedro Maia (atual administrador não executivo) como novo chairman (presidente do conselho de administração), em substituição de Diogo Barrote.

A redefinição da administração do EuroBic prende-se com a venda do banco, já que o novo acionista tem intenções de designar uma equipa própria. Para não adiar o processo de venda, o supervisor pressionou uma alteração da administração, cujo mandato terminou em dezembro.

De entre o conselho de administração, Fernando Teles Rui Pedras, Pedro Almeida e Silva e Bernardo Espírito Santo estarão de saída. O jornal Eco também avança que Manuel da Luz manter-se-á como administrador financeiro e que o administrador independente Duarte Pitta Ferraz deverá presidir a comissão de auditoria, novo órgão que substituirá o conselho fiscal dentro do conselho de administração. Já Susana Ferreira, até aqui presidente, será a nova administradora executiva.

O caso Luanda Leaks espoletou uma série de mudanças na instituição, sobretudo devido à provável venda de ações (42,5%) de Isabel dos Santos, que tem os direitos de voto suspensos, e também de Fernando Teles. Perspetiva-se um acordo para que os novos administradores recebam um ano de salários a contar a partir do momento em que a venda do banco for efetivada e a nova administração formalmente aprovada. Entre os vários interessados na compra do EuroBic está o banco de investimento Haitong.