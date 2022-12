Veja a análise de Ana Maria Ramos de tudo o que se passou no mundo da economia em 2022.

Por TSF 31 Dez, 2022 • 09:07

Uma onda com origem na tempestade inflacionista que se levantou com a pandemia de Covid-19 e que culminou com a invasão da Rússia à Ucrânia levantou-se durante o ano de 2022 e irá cair sobre tudo e todos em 2023, com consequências ainda imprevisíveis.