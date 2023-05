Balcão de apoio a eficiência energética no Porto alavancou 180 mil euros de investimento

Porto tem um plano para a instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios particulares © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

O balcão Porto Energy Hub, espaço de atendimento e apoio a cidadãos que procuram soluções de eficiência energética no Gabinete do Munícipe do Porto, alavancou cerca de 180 mil euros de investimento privado em oito meses.

Em comunicado, a empresa municipal de Ambiente do Porto revela hoje que o balcão já recebeu "mais de 150 pedidos de avaliação de potencial de poupança energética", realizou perto de "uma centena de ações de acompanhamento técnico" e mais de 10 visitas técnicas a habitações que estão a desencadear intervenções de melhoria da eficiência energética.

O Porto Energy Hub visa apoiar famílias e empresas a reduzirem custos, estando, neste momento, a apoiar seis condomínios "na identificação de financiamento" e de "requisitos técnicos de eficiência energética".

"Em menos de um ano de vida, já foram alavancados cerca de 180.000 euros de investimento privado", salienta a empresa municipal.

Em declarações à TSF, Filipe Araújo, vereador do Ambiente e Transição Climática e vice-presidente da autarquia, explica como funciona este serviço.

Este "balcão único está disponível no gabinete Município do Porto - qualquer pessoa se pode dirigir lá já desde o ano passado - e a lógica é que lá seja providenciada informação sobre como é que o cidadão, na sua casa, ou as empresas, podem trabalhar para uma maior eficiência energética para, por exemplo, poderem começar a produzir a sua própria energia, aumentando não só o conforto nas habitações e nas empresas, mas também ajudando as famílias e as empresas a reduzirem os custos com energia".

Foram recebidos "mais de uma centena de pedidos de avaliação daquilo que é o potencial de poupança energética dentro das habitações e das empresas. Também foram realizadas cerca de uma centena de acompanhamentos técnicos sobre aquilo que são as medidas que podem ser efetuadas e foram visitadas cerca de dez habitações que estão a sofrer intervenções a nível de eficiência energética", destaca.

Neste gabinete, é possível, por exemplo, receber informação sobre o plano de incentivos do município do Porto para a instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios particulares, medida que dá direito a uma redução no IMI.

O balcão Porto Energy Hub está disponível desde setembro de 2022 no Gabinete do Munícipe e visa contribuir para "acelerar esforços da sociedade civil no caminho rumo à neutralidade carbónica da cidade", de acordo com os objetivos do Pacto do Porto para o Clima.

Liderado pelo município do Porto, o Pacto do Porto para o Clima pretende "despertar a ação dos cidadãos e organizações" na partilha de experiências e conhecimento para a neutralidade carbónica em 2030, desígnio que a autarquia se comprometeu atingir.

A iniciativa reúne mais de 200 subscritores da academia, justiça, educação, construção, indústria, ciência, saúde e cultura, e conta com o patrocínio da Presidência da República.