Acesso aos serviços da CGD normalizado após registo de dificuldades

A Caixa Geral de Depósitos conta ter o problema resolvido nas próximas horas

O acesso aos serviços nos balcões da Caixa Geral de Depósitos foi reposto ao final da manhã desta segunda-feira, depois de terem sido registadas falhas, confirmou à TSF o banco público, que nega ter sido vítima de um ataque informático.

"A situação do constrangimento informático que está afetou a nossa plataforma de balcões está ultrapassada", informa o banco, que admite ainda "instabilidade na aplicação móvel Caixadirecta".

Na origem do problema terá estado um erro no sistema informático, entretanto resolvido pelas equipas da Caixa Geral de Depósitos. O erro no acesso à aplicação chegou a ser reportado por vários utilizadores.

Notícia atualizada às 13h39