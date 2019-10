Banco Central Europeu mantém taxas de juro inalteradas

© REUTERS

Por Hugo Neutel 24 Outubro, 2019 • 13:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco Central Europeu decidiu manter as taxas de juro inalteradas.

Pub Pub

Em comunicado após o conselho de governadores - o último presidido por Mario Draghi - o BCE escreve que as principais taxas de juro deverão manter-se baixas até que a inflação na zona euro, que está abaixo de 1%, se aproxime dos 2%.

Pub Pub

As taxas nas operações de refinanciamento, crédito e cedência de liquidez permanecem assim em 0.00%, 0.25% e -0.50% respetivamente.

Os governadores do s bancos centrais confirmaram ainda a reedição do programa de compra de ativos, incluindo títulos de dívidas soberana, ao ritmo de 20 mil milhões de euros por mês a partir de novembro enquanto for necessário.