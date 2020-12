Banco de Portugal aponta taxa de desemprego nos 7,2% em 2020 e 8,8% em 2021

© DR (arquivo)

Por Lusa/TSF 14 Dezembro, 2020 • 16:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A taxa de desemprego deverá ficar nos 7,2% em 2020, uma revisão em baixa face aos números anteriores, e subir para os 8,8% em 2021, de acordo com as previsões do Banco de Portugal (BdP) divulgadas esta segunda-feira no Boletim Económico.

Os números do Banco de Portugal contrastam com os revelados em outubro pela instituição, que esperava que a taxa de desemprego fosse de 7,5% em 2020, ao passo que o Conselho das Finanças Públicas (CFP) aponta para 10,0%, o Governo para os 8,7%, o Fundo Monetário Internacional (FMI) para os 8,1%, a Comissão Europeia (CE) 8,0% e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 7,3%.

Para 2021, além da previsão do BdP hoje conhecida, a OCDE aponta para uma taxa de desemprego de 9,5%, o CFP de 8,8%, o Governo de 8,2%, e o FMI e a Comissão Europeia de 7,7%.

De acordo com o banco central, depois do aumento, a taxa de desemprego deve reduzir para 7,4% em 2023.