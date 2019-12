Banco de Portugal não está tão otimista como  o Governo

© André Kosters / LUSA

O BdP prevê para 2020 um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,7% enquanto o Governo estima um aumento do PIB de 1,9%.

De acordo com o Boletim Económico de dezembro do BdP, "as atuais projeções para a economia portuguesa apontam para uma trajetória de desaceleração da atividade económica ao longo do horizonte de projeção, de um crescimento de 2,4% em 2018 para 1,6% em 2022, o que se traduz numa convergência para um ritmo de crescimento próximo do potencial".

© BdP

Serviços seguram a economia

O BdP aponta que "o abrandamento das exportações e da indústria também se tem registado em Portugal. Em contraste, o setor dos serviços permanece relativamente imune, o que tem permitido a continuação de uma situação favorável no mercado de trabalho".

Neste contexto, "a desaceleração da atividade em 2019 reflete a manutenção do dinamismo da procura interna e um menor crescimento das exportações. No restante horizonte de projeção [até 2022], o principal contributo para o crescimento da atividade permanece associado à procura interna, mas este será progressivamente menor", pode ler-se no documento.

Em conclusão, "de acordo com as projeções apresentadas neste Boletim Económico, a economia portuguesa continua em expansão mas a um ritmo mais moderado. As taxas de crescimento da atividade económica projetadas para o período 2019-22 são inferiores às registadas em média no período de recuperação recente. Uma parte desta evolução decorre de um enquadramento externo menos favorável", admite o BdP.