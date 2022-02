Banco Europeu de Investimento aumenta financiamento em Portugal para um recorde de 5324 ME em 2021

O Banco Europeu de Investimento concedeu financiamentos na ordem dos 95 mil milhões de euros, em 2021. O número representa um aumento de 40% face ao ano anterior. Apesar do contexto pandémico, têm surgido janelas de oportunidades para recorrer a este tipo de recurso, que irá diminuir com o fim da crise da Covid-19, mas não acabar. O BEI vai destinar 20 milhões de euros para apoiar empresas europeias durante a recuperação da economia, com especial enfoque em projetos relacionados com a transição verde e digital.