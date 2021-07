Bares com regras de restaurantes com pouco impacto nos negócios

Os bares podem abrir a partir de domingo © Pedro Correia/Global Imagens

A possibilidade de os bares funcionarem, a partir de domingo, sujeitos às mesmas regras dos restaurantes no âmbito da pandemia de Covid-19 vai ter pouco impacto nos negócios, considerou esta sexta-feria o presidente da Associação de Discotecas do Sul e Algarve.

Liberto Mealha disse à agência Lusa que a possibilidade de os horários serem alargados até às 02h00 "é positivo", mas sublinhou que as restantes regras agora anunciadas para permitir a sua abertura, como limites de lotação e de ocupação dos espaços, não vêm alterar o que já era praticado até aqui.

O presidente da Associação de Discotecas do Sul e Algarve (ADSA) recordou que muitos bares já se tinham socorrido da possibilidade de servir comida para poderem trabalhar e a única coisa que agora se altera - com as novas regras de desconfinamento anunciadas na quinta-feira pelo Governo -, é que essa necessidade deixa de existir.

"Os bares passaram a funcionar com snack-bar, só tinham de ter comida. Agora, a situação fica na mesma, a única coisa é que já não somos obrigados a dar comida", afirmou o empresário, que detém vários espaços de diversão noturna, na sua maioria, situados em Albufeira.

A mesma fonte frisou que as regras vão também manter-se idênticas quanto à necessidade de os clientes dos bares se manterem sentados e de terem de ser respeitados limites no número de pessoas por mesa.

"De resto, continua a limitação nas mesas, com lugares sentados, e é tudo a mesma coisa. Agora, já não temos é a obrigatoriedade de, especialmente a partir das 21h00, sempre que se servia uma bebida alcoólica, ter de ser acompanhada de comida", sustentou.

Questionado sobre o eventual impacto das medidas para os negócios do setor, Liberto Mealha respondeu: "não é nenhuma".

Os bares podem abrir a partir de domingo, mas sujeitos às regras aplicadas aos restaurantes no âmbito da pandemia da Covid-19, esclareceu o Governo, que decidiu deixar de fora as discotecas, cuja abertura só foi autorizada para outubro.

O presidente da ADSA considerou, na quinta-feira, após o anúncio do Governo, que a abertura em outubro chega "tarde" para os espaços de diversão noturna da região do Algarve, que têm "mais um verão perdido".

Liberto Mealha congratulou-se, no entanto, por bares e discotecas de outras regiões do país poderem retomar a atividade nessa ocasião, embora tarde.

"Mais vale tarde do que nunca, mas o que é facto é que, na verdade, sendo anunciado as discotecas a abrir em outubro, para nós, Algarve, não surte efeito nenhum, é mais um verão perdido, porque, sendo nós sazonais, em outubro a época praticamente está terminada e a decisão é muito prejudicial", afirmou.

Na ocasião, a mesma fonte considerou que permitir a abertura até às 02h00 "foi uma decisão acertada", porque já havia "muitos turistas a dizer que não valia a apena vir para Portugal ou para o Algarve com horários até as 22h30", entre eles visitantes do Reino Unido, que "optavam por Espanha" por causa do horário.

