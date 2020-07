Barman e cocktails ao domicílio? Sim, é possível

Os barmen elaboram cocktails de uma lista já determinada, mas também podem elaborá-los a gosto © Cortesia de Miguel e Ricardo Gião

Com os bares fechados ou a funcionarem de forma condicionada, Miguel Gião e o irmão Ricardo decidiram que, para manter os postos de trabalho nos seus estabelecimentos, precisavam de criar um novo serviço. De modo a garantir a segurança dos clientes, para evitar ajuntamentos e festas ilegais, e assim levam o bar à casa das pessoas.

" O cliente pede-nos o cocktail consoante o tema ou a festa e nós levamos os copos, o gelo e as bebidas necessárias", conta Miguel.

Geralmente estas reuniões não ultrapassam as dez pessoas e são realizadas tanto em festas de família, como em encontros de empresas ou jantar temáticos para os quais os barmen adaptam as bebidas.

O serviço é também requisitado para festas de crianças: " Em aniversários de miúdos levamos copos com caras, fazemos cocktails sem álcool, com gomas, marshmallows porque eles adoram essas brincadeiras."

Miguel Gião criou o grupo EQPEC - a sigla quer dizer "Eu Quero, Eu Posso, Eu Consigo" -, que já tem cinco estabelecimentos em Faro. Um dos barmen ao seu serviço, João Rodrigues, tem sido premiado e já foi considerado o melhor "bartender" português.

Os três barmen que fazem este serviço elaboram cocktails de uma lista já determinada, mas também podem elaborá-los a gosto do cliente. "Os homens preferem os mojitos ou os gin tónicos, as senhoras preferem mais os cocktails com frutas ou as margaritas", diz.

Habitualmente, para uma reunião de dez pessoas, o serviço ronda os 150 euros, com bebidas incluídas. O preço de ter um barman em casa, em serviço exclusivo.

