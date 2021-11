BCE ainda está a avaliar nova administração da Caixa

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo © Lusa

Por Lusa 04 Novembro, 2021 • 18:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse esta quinta-feira, na apresentação das contas até setembro, que o Banco Central Europeu (BCE) ainda está a avaliar a nova administração do banco público.

"Está no BCE e estamos a aguardar a conclusão desse processo", disse Paulo Macedo, na apresentação dos resultados da CGD entre janeiro e setembro, em Lisboa.

Segundo o gestor, no primeiro trimestre do ano, o Governo designou os administradores executivos, no segundo trimestre os administradores não executivos e no terceiro trimestre houve o início da apreciação dos nomes pelo BCE.

A CGD está em fase de mudanças na administração para o mandato 2021-2024.

Paulo Macedo irá manter-se como presidente executivo. Já o novo presidente não executivo ('chairman') será António Farinha de Morais, ex-administrador do BPI.

A CGD divulgou hoje lucros de 429 milhões de euros até setembro, um aumento de 9,4% face aos primeiros nove meses de 2020.

No início da apresentação de resultados, o presidente executivo da CGD, Paulo Macedo, disse ainda que foi aprovado um dividendo extraordinário de 300 milhões de euros, a pagar ao acionista único (o Estado), o qual deverá ser pago ainda este mês.