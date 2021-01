BCE confirma envelope de compras de 1,85 biliões de euros

© Daniel ROLAND / AFP

Na expressão do Conselho do BCE foi reconfirmada "sua orientação muito acomodatícia de política monetária". Ou seja a taxa de juro das operações principais de refinanciamento e as taxas de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez e da facilidade permanente de depósito permanecerão inalteradas

A taxa de juro das operações principais de refinanciamento situa-se em 0.00%; as taxas de juro de cedência de liquidez ficam em 0.25% e a taxas de juro de depósito permanece negativa, em menos 0.50%.

"O Conselho do BCE espera que as taxas de juro diretoras do BCE se mantenham nos seus níveis atuais ou inferiores até que as perspetivas de inflação convirjam de forma robusta para um nível suficientemente próximo, mas inferior, de 2%", justifica a instituição liderada por Christine Lagarde.

Por outro lado o Conselho do BCE confirma que "vai continuar as compras no âmbito do programa de compra de emergência pandémica (PEPP) com um envelope total de 1,85 biliões".

O Conselho do BCE vai conduzir compras de ativos líquidos no âmbito do PEPP até pelo menos o final de março de 2022.

Por outro lado, o BCE vai continuar a reinvestir os pagamentos dos títulos com vencimento adquiridos ao abrigo do PEPP até, pelo menos, o final de 2023.