BCP dá bónus de 500 euros a parte dos trabalhadores para mitigar efeitos da inflação

Numa comunicação distribuída pelos mais de 6200 funcionários do BCP, o presidente do banco, Miguel Maya, começa por justificar o bónus de 500 euros que vai ser pago no próximo mês a todos os que não têm viatura atribuída pela empresa, ou seja, à grande maioria. Face à escalada da inflação este ano e à evolução salarial condicionada na última década, que afetou muitos trabalhadores, o BCP decidiu adotar três medidas para diminuir o impacto no rendimento dos seus funcionários.

A primeira é a atribuição de um apoio extraordinário de 500 euros a todos os colaboradores sem viatura atribuída.

"O pagamento será efetuado em simultâneo com o processamento salarial do mês de dezembro de 2022″, pode ler-se no comunicado interno a que a TSF teve acesso.

Contas feitas pela TSF, a medida poderá abranger cerca de seis mil trabalhadores, com um custo de três milhões de euros. Outra medida, que não é novidade, é a possibilidade de receber a totalidade do subsídio de Natal de 2023 em duodécimos, a partir de janeiro de 2023.

Por último, o BCP oferece aos funcionários a hipótese de "fixação por um ano da prestação do crédito habitação concedido ao abrigo das condições do Acordo Coletivo de Trabalho".

O cabaz inclui oferta de transporte, em autocarro, em Lisboa, em determinados locais. Miguel Maya termina a nota escrevendo que estas medidas, sendo as possíveis no atual contexto do banco, não permitem compensar totalmente os impactos resultantes de uma inflação exacerbada, mas se o BCP não atuar de forma prudente e sustentável não criará condições para ser bem-sucedido na afirmação do banco e na geração de rendibilidade necessária para assegurar a prosperidade da empresa e dos trabalhadores.