BCP vende totalidade da participação que detinha no grupo Global Media

O BCP vendeu a totalidade da participação de 10,5% que detinha no grupo de comunicação social Global Media, sem revelar o valor do negócio, disse esta sexta-feira o banco em comunicado.

De acordo com o Millennium BCP, "esta transação insere-se na estratégia de sair de setores e negócios 'não-core' [não estratégicos]" e de manter "o seu enfoque na atividade de banca comercial e de relação".

O banco acrescenta que a posição "foi vendida em partes iguais a dois acionistas de referência da Global Media Group", sem indicar quais.

Os principais acionistas do grupo Global Media são o grupo KNJ Investment, do empresário de Macau Kevin Ho, e o empresário José Pedro Soeiro. Antes da venda hoje conhecida, ambos detinham 30% do capital cada.

O grupo Global Media é dono de Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN), TSF e Dinheiro Vivo, entre outros.