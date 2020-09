BdP recusa entregar relatório do BES a tribunal de Lisboa

© AFP

O Banco de Portugal já veio esclarecer que só entregará o relatório sobre a atuação do banco central na supervisão do BES se houver uma decisão judicial nesse sentido, mas, de acordo com o Jornal de Negócios, já houve um tribunal de Lisboa a solicitar isso mesmo em julho, em nome de Ricardo Salgado. O pedido - que já tinha sido feito pelo Governo quando Mário Centeno fazia parte do executivo -foi contestado pelo ex-ministro das Finanças.

O Banco de Portugal começou por pedir mais tempo. Depois, argumentou que está vinculado ao dever de segredo e que para entregar o relatório sobre a atuação enquanto supervisor do Banco Espírito Santo é necessário que a justiça levante esse dever, já que o documento contém dados e informações sensíveis, protegidos por lei.

O Negócios escreve que foi esta a resposta dada pelos advogados do regulador quando em julho receberam o pedido do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para que fosse entregue a análise da Boston Consulting sobre a atuação da instituição na resolução do BES. De acordo com o jornal, esta solicitação foi feita pelo tribunal em nome de Ricardo Salgado.

A auditoria interna contém críticas à atuação do supervisor e aponta falhas no acompanhamento ao banco que fechou portas há seis anos, sendo partido em dois: o BES (o banco mau em liquidação) e o Novo Banco (o banco supostamente bom). O supervisor tem recusado entregar a análise apesar dos pedidos nesse sentido.

O Governo já solicitou isso mesmo por mais do que uma vez, nomeadamente, em 2019, quando o ex-ministro das finanças Mário Centeno viu o primeiro-ministro afirmar que seria interessante conhecer o documento de 600 páginas. O pedido foi reiterado esta quinta-feira pela ministra da Presidência.