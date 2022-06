BdP revê em alta crescimento do PIB para 6,3% este ano

© Pixabay

O Banco de Portugal (BdP) prevê que a economia portuguesa cresça 6,3% este ano, acima dos 4,9% previstos anteriormente, apontando para expansões de 2,6% em 2023 e de 2% em 2024, segundo o Boletim Económico esta quarta-feira divulgado.

Com as novas projeções, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) é revisto em alta de 1,4 pontos percentuais (p.p.) em 2022 e em baixa de 0,3 p.p. em 2023.

No boletim económico de junho, o BdP justifica a previsão para este ano com o efeito 'carry-over' de 2021 (3,7 p.p.) e os 2,6% registados no primeiro trimestre de 2022, mas também com a acentuada desaceleração no resto do ano, com esperada estagnação, em média, nos segundo, terceiro e quarto trimestres do ano, o que terá impacto no crescimento do próximo ano.