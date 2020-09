BE avança com comissão de inquérito para apurar responsabilidades

Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda © António Cotrim/Lusa

A deputada do BE Mariana Mortágua anunciou esta quarta-feira que o partido vai propor a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco para apurar todas as responsabilidades.

"O Novo Banco custou oito mil milhões de euros ao Estado e aos contribuintes portugueses. Não é uma brincadeira, não era inevitável e é preciso apurar responsabilidades. É por isso que o grupo parlamentar do BE decidiu avançar para uma comissão de inquérito", revelou Mariana Mortágua numa conferência de imprensa no Parlamento, em Lisboa.

Segundo a deputada, os bloquistas querem "apurar responsabilidades" porque não desistem "de proteger o interesse público".

"Não aceitamos que este buraco no Novo Banco seja inevitável e tenha que ser pago com o dinheiro de todas e de todos os contribuintes portugueses. Procuraremos transparência, procuraremos encontrar as decisões que poderiam ter sido evitadas e também os seus responsáveis, sejam eles instituições públicas como o Banco de Portugal, ou privadas, como a atual administração do Novo Banco", explicou.