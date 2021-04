BE lamenta que Governo se fixe no défice, em vez de reforçar apoios sociais

Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda © João Silva/ Global Imagens

Por TSF 16 Abril, 2021 • 11:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa primeira reação ao Programa de Estabilidade conhecido esta sexta-feira, o Bloco de Esquerda (BE), pela voz da deputada Mariana Mortágua, lamenta que o Governo mantenha uma fixação com o défice, em vez de reforçar os apoios sociais para responder à pandemia.

Em declarações à TSF, a deputada do BE sublinha que "o Governo mantém a sua estratégia de não executar todo o orçamento para acabar o ano sempre com uma folga que depois transita para o ano seguinte, permitindo fazer uma consolidação orçamental superior à prevista".

Mariana Mortágua alerta, por isso, para o lado negativo desta estratégia que, na perspetiva da deputada, "tem como consequência menos apoios sociais, menos investimento nos serviços públicos, menos investimento na economia".

"A nossa preocupação é [a falta de] políticas de apoio ao país, que está muito fragilizado com a pandemia, tanto na vertente económica como na vertente dos apoios sociais", remata.