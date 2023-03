Bolsa de Lisboa cai quase 3% com BCP a recuar 9% e em linha com restante Europa

O dia ficou marcado pela crise no banco Credit Suisse © Justin Lane/EPA

A bolsa de Lisboa encerrou esta quarta-feira a cair 2,77% para 5812 pontos, em linha com as principais praças europeias, num dia marcado pela crise do banco Credit Suisse, um dos maiores da Europa.

Das 15 cotadas que compõem o índice PSI, 12 caíram, com o BCP a liderar as descidas, ao recuar 9,05%, enquanto duas subiram e a Greenvolt se manteve inalterada.

O BCP, único banco que integra o PSI, recuou 9,05% para 0,19 euros, enquanto a Galp Energia caiu 7,42% para 9,71 euros, a Mota-Engil 6,15% para 1,47 euros e os CTT 4,86% para 3,53 euros.

Ainda a descer estiveram a Navigator (2,65% para 3,23 euros), a Semapa (2,31% para 13,36 euros), a EDP Renováveis (1,51% para 20,26 euros), a Sonae (1,24% para 1,03 euros), a EDP (0,90% para 4,76 euros), a NOS (0,79% para 4,26 euros), a REN (0,59% para 2,51 euros) e a Corticeira Amorim (0,41% para 9,75 euros).

Ao contrário, a Altri subiu 1,29% para 4,72 euros e a Jerónimo Martins avançou 0,70% para 20,16 euros.

As principais bolsas europeias também fecharam no vermelho, com Madrid a cair 4,37%, Londres 3,83%, Paris 3,58% e Frankfurt 3,27%.

O dia é marcado pela queda de 30% das ações do Credit Suisse, na bolsa de Zurique, para um novo mínimo, depois de o Banco Nacional Saudita, o seu principal acionista, ter dito que não daria mais assistência financeira ao banco suíço para fazer face às suas dificuldades.

A queda, que se segue a vários dias muito negativos para o banco suíço, arrastado pela crise bolsista causada pelo colapso do Silicon Valley Bank (SVB) com sede nos EUA, coincide com declarações do presidente do banco estatal saudita, Ammar al-Khudairy, a anunciar que não haverá mais injeções de capital por parte do banco.