Bombeiros vão receber verba adicional de três milhões de euros

© Paulo Cunha/Lusa

Por Lusa/TSF 23 Novembro, 2020 • 19:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As associações humanitárias de bombeiros vão receber uma verba adicional de três milhões de euros em 2021 para fazer face aos constrangimentos financeiros devido à pandemia de Covid-19, segundo uma proposta do PS aprovado.

Este apoio, a título extraordinário, às associações humanitárias de bombeiros na resposta à pandemia consta de uma proposta de aditamento do PS aprovada pelos deputados no âmbito da votação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Em 2021, a título extraordinário, é transferida para as associações humanitárias de bombeiros a verba adicional de 3.000.000 (euro) a fim de reforçar a respetiva capacidade operacional, de fazer face a constrangimentos financeiros e a compensar o esforço dos seus operacionais que pratiquem atos diretamente relacionados com pessoas suspeitas e doentes infetados com a doença Covid-19", refere a proposta de aditamento do PS, aprovada com a abstenção dos deputados da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda.