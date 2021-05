BPI aumenta lucros em dez vezes para 60 milhões de euros no primeiro trimestre

© Direitos Reservados

O BPI anunciou esta segunda-feira lucros de 60 milhões de euros relativos ao primeiro trimestre, um aumento de dez vezes face aos seis milhões reportados no mesmo período do ano passado, comunicou hoje o banco ao mercado.

De acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BPI registou um lucro consolidado de 60 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, 54 milhões dos quais relativos à atividade em Portugal.

Segundo o banco, o produto bancário cresceu 17,1% face ao mesmo período do ano passado, e o rácio de eficiência 'core' melhorou para 57,1%, tendo também sido registados aumentos nos recursos totais de clientes e nos depósitos.