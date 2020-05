BPI disponível para apoiar economia mas estender moratórias é decisão do Governo

Pablo Forero, presidente do BPI © DR

O presidente do BPI disse esta segunda-feira que o banco está disponível para apoiar a economia, e que isso foi dito numa reunião entre banqueiros e ministro da Economia, mas que caberá ao Governo decidir se haverá extensão das moratórias.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira para apresentação dos resultados do primeiro trimestre (lucros de 6,3 milhões de euros, menos 87% em termos homólogos), questionado sobre se defende que as moratórias dos créditos sejam estendidas para lá de setembro, possivelmente em mais seis meses, Pablo Forero não quis dar opinião, referindo apenas que o banco "está disponível para ajudar a economia".

Segundo o responsável, na quinta-feira da semana passada, os presidentes dos principais bancos tiveram uma reunião "muito extensa" com o ministro da Economia para falar de como decorrem as medidas de apoio à economia, nomeadamente as moratórias que permitem a famílias e empresas suspender as prestações dos créditos até setembro.

"Nós, na Associação Portuguesa de Bancos, estamos a acompanhar e todas as nossas sugestões já foram transmitidas", afirmou.

Os presidentes do Santander Totta e da Caixa Geral de Depósitos mostraram-se, há duas semanas, no parlamento, favoráveis ao prolongamento das moratórias face às dificuldades que famílias e empresas continuarão a ter em pagar os créditos.

Este domingo, o BPI anunciou que recebeu um total de 57,5 mil pedidos de moratórias de crédito de empresas e particulares, sejam pedidos ao abrigo das moratórias legais impostas pelo Governo, sejam ao abrigo das moratórias privadas da Associação Portuguesa de Bancos.

O BPI disse ainda que, até 27 abril, recebeu candidaturas às linhas de crédito com garantia pública criadas no âmbito da Covid-19, correspondentes a 1,13 mil milhões de euros.

Contudo, explicou esta segunda-feira Pablo Forero, o banco pode aprovar esses pedidos, assim como a sociedade de garantia mútua, mas acabar por não haver assinatura do crédito entre o banco e a empresa, uma vez que as empresas fazem pedidos a vários bancos e acabaram por assinar o crédito com o que der melhores condições (nomeadamente de juros).

Já questionado sobre os contactos recentes da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, com os presidentes dos principais bancos, para que seja disponibilizado mais rapidamente o dinheiro às empresas em lay off (as quais se têm queixado de atrasos), Pablo Forero confirmou apenas que falou no sábado com a governante mas não quis dar detalhes.

O responsável disse ainda que a ministra falou em novas iniciativas que estão a ser estudadas para ajudar a economia, recusando dar mais informações sobre uma conversa privada.

De acordo com informações obtidas pela Lusa, a propósito dos problemas em o dinheiro do Estado chegar às empresas em lay-off, devido ao processo burocrático (que envolve Estado, SIBS e bancos), o Governo contactou os bancos para creditarem logo o dinheiro nas contas das empresas ainda antes que todo o processo burocrático esteja concluído.

Os bancos e o Governo têm também mantido conversas sobre as linhas de financiamento Covid-19 de apoio às empresas (empréstimos garantidos pelo Estado), nomeadamente sobre as críticas de alguns bancos ao critério que designam first come first served, em que as sociedades de garantia mútuas avaliam primeiro os processos que lhes chegam.

Há duas semanas, em audição no parlamento, o presidente da Caixa Geral de Depósitos considerou que isso levou poucos bancos a esgotarem rapidamente as linhas, ficando com a maioria do financiamento.

Na primeira linha de apoio à economia, de 400 milhões de euros, Novo Banco e Santander Totta concederam a maior parte do valor disponível.