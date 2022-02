BPI reduziu 144 colaboradores e 63 balcões em 2021. Banco vê maioria absoluta como "oportunidade"

João Pedro Oliveira e Costa © LUSA

Por TSF e Lusa 02 Fevereiro, 2022 • 12:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O BPI reduziu, em termos líquidos, o número de colaboradores em 144 no ano passado, ficando com 4.478, e cortou 76 pontos da rede de distribuição, incluindo 63 na rede de balcões, anunciou o presidente executivo do banco.

Em conferência de imprensa, João Pedro Oliveira e Costa indicou que no final de 2021 o banco contava com 4.478 colaboradores ( menos 144 em termos líquidos face a dezembro de 2020), sendo que a rede de distribuição totalizava 349 unidades comerciais, uma redução de 76, das quais 63 na rede de balcões, oito centros 'premier' e cinco centros de empresas e institucionais.

De acordo com o presidente do banco, deste conjunto de saídas de trabalhadores, 139 foram através de reformas antecipadas e rescisões voluntárias.

"Os custos de estrutura recorrentes permaneceram quase inalterados (+0.4%), refletindo: a queda de 2,9% dos custos com pessoal e gastos gerais administrativos; e a subida de 25,8% das depreciações e amortizações, essencialmente explicada pelo investimento em 'software' e obras em imóveis", adiantou a instituição, numa nota.

Oliveira e Costa não fecha porta a novas rescisões em 2022. "A transformação que o negócio bancário está a ter claramente leva menos pessoas a ir aos balcões, a menos utilização dos canais físicos; também o perfil das pessoas de que um banco hoje em dia necessita é diferente do perfil de pessoas que hoje em dia estão no banco."

Para o presidente do banco, as eleições clarificaram a situação política e agora estão reunidas as condições para governar" de vento em popa", tendo em conta as oportunidades providas pela bazuca europeia e pelos fundos para apoiar a digitalização. João Pedro Oliveira e Costa frisa que a maioria absoluta traz uma "vantagem" e "clarificação para o futuro", porque "reduz a incerteza" e constitui "uma grande oportunidade".