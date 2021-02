BPI tinha 97,5 mil contratos abrangidos por moratórias no final do ano

O CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa © Tiago Petinga/Lusa

O BPI tinha 97,5 mil contratos abrangidos pelas moratórias concedidas no âmbito da pandemia de Covid-19, correspondentes a 5.620 milhões de euros, no final de 2020, divulgou esta quinta-feira o banco.

De acordo com o comunicado esta quinta-feira divulgado pelo BPI relativo à sua apresentação de resultados (lucro de 104,8 milhões de euros), dos 5.620 milhões de euros, 98,2% estão em situação regular.

Do total do valor, dizem respeito a crédito à habitação 2.495 milhões de euros, 333 milhões a crédito pessoal e financiamento automóvel, e 2.792 milhões de euros de crédito a empresas.

No final do terceiro trimestre de 2020, o BPI tinha 108,6 mil contratos de crédito abrangidos pelas moratórias, correspondente a um valor de crédito total de 6.127 milhões de euros.

Relativamente às linhas de crédito, "o BPI recebeu cerca de 8.400 candidaturas às linhas de crédito de apoio público Covid-19 correspondentes a 722 milhões de euros", contratado pelo banco ou em análise pelas sociedades de garantia mútua.

De acordo com a instituição liderada por João Pedro Oliveira e Costa, existiam no final do ano 2.909 milhões de euros de linhas de crédito disponíveis para utilização imediata pelas empresas.