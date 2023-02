"Brincadeira de mau gosto." Compensações aos senhorios é uma "habilidade"

© Manuel de Almeida/Lusa

Por Cristina Lai Men com Carolina Quaresma 23 Fevereiro, 2023 • 09:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para António Frias Marques, as compensações pagas aos senhorios são uma solução que não resolve nada, uma vez que, segundo o presidente da Associação Nacional de Proprietários, os senhorios saem sempre muito prejudicados.

A ministra da Habitação, Marina Gonçalves, revelou que os contratos antigos vão ficar, de forma definitiva, fora do atual regime de arrendamento, para proteger os inquilinos, a maioria idosos. A governante explicou que esta medida inclui, como contrapartida, uma compensação a ser paga aos senhorios pela não atualização das rendas.

Ouvido pela TSF, António Frias Marques afirma que, "com este nível de rendas muito baixinho" e com "compensações, sejam elas quais forem", o senhorio "fica sempre prejudicadíssimo".

"A única coisa que há a fazer aqui é atribuir aos inquilinos, que, eventualmente, reunissem condições para terem acesso ao subsídio de renda, que pagassem uma renda justa ao senhorio. É mais uma solução que não é solução nenhuma", defende.

Ouça aqui as declarações de António Frias Marques à TSF 00:00 00:00

Relativamente à compensação a pagar pelo Estado aos senhorios, António Frias Marques considera que é uma "habilidade". Para a Associação Nacional de Proprietários, as isenções do IMI e no IRS não são para levar a sério.

"É uma brincadeira de mau gosto dizer que vai haver uma isenção de IRS nestes rendimentos. Eu gostava que me fizessem uma isenção de IRS numa renda de 1000 euros, agora numa renda de 50 euros? Por amor de Deus, não brinquem comigo. Por outro lado, desde 2012, nestas casas, com rendas muito baixinhas, o IMI está suspenso também, não é nada de novo. Falar em compensações é uma habilidade, porque depois a consequência disto é que não pode haver manutenção da casa", sublinha.