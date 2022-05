Bruxelas pede a Portugal e Espanha que formalizem acordo para reduzir preço da energia

© Andrey Metelev/Unsplash

Bruxelas quer que Portugal e Espanha enviem os detalhes da proposta para baixar o preço do gás e da eletricidade, na sequência do acordo ibérico para redução dos preços da energia, anunciado na semana passada.

"Depois do acordo político alcançado em 26 de abril, a Comissão Europeia aguarda as medidas detalhadas de Espanha e Portugal, que ainda não foram enviadas formalmente ou em formato de rascunho", informou uma porta-voz do executivo comunitário, citada pelo canal estatal espanhol RTVE.

"Trata-se de informação essencial sem a qual a Comissão Europeia não pode concluir a sua análise", explica, esclarecendo que "continuarão os contactos técnicos com base na informação prestada" pelas autoridades portuguesas e espanholas.

A mesma fonte assegura que Bruxelas está "comprometida" em avaliar "com urgência" se a proposta de Portugal e Espanha "está de acordo com as regras de apoios auxílios estatais da União Europeia e a legislação do mercado interno de energia".

Portugal e Espanha têm luz verde para adotar "medidas excecionais e temporárias" para controlar os preços da energia a nível nacional, seguindo um modelo único, que à partida estará vedado aos restantes países da União Europeia.

Numa conferência de imprensa conjunta com o líder do Governo espanhol, António Costa anunciou que, com a adoção de medidas adicionais para o mercado ibérico da energia, o Governo tenciona fixar o preço máximo de referência do gás.