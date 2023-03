Cabaz de alimentos com IVA zero vai incluir entre 30 e 40 produtos essenciais

© Artur Machado/Global Imagens

O cabaz de alimentos com IVA zero anunciado ontem pelo Governo vai incluir entre 30 e 40 produtos de primeira necessidade, como por exemplo, o leite. A TSF apurou que a lista será o mais abrangente possível e vai incluir os produtos mais procurados pelos consumidores.

As negociações, lideradas pelo gabinete do primeiro-ministro, estão a decorrer durante o fim de semana e a lista poderá ser divulgada no início da semana que vem.

As negociações prosseguem durante o fim de semana. Fonte do processo revelou à TSF que a discussão está longe de estar encerrada, mas está a correr bem.

O Governo anunciou esta sexta-feira um cabaz de bens alimentares essenciais com taxa de IVA de 0%, dependente da "existência de um acordo" com com setor da produção alimentar e com setor da distribuição alimentar "que permita manter esses preços estáveis durante um período de tempo".

"Em conjunto podemos encontrar uma solução inovadora", disse o ministro das Finanças, Fernando Medina, garantindo que sentiu "motivação" de todas as partes e "genuína vontade de chegar a acordo".

O ministro disse esperar que seja possível alcançar um compromisso já no início da próxima semana, para que as medidas entrem em vigor o mais "rapidamente" possível. "Estamos a trabalhar com muito bom espírito", reforça.

Escusando-se a avançar que produtos vão ser incluídos no cabaz de bens essenciais com IVA zero, Fernando Medina referiu apenas que terá por base um "cabaz de alimentação saudável", de acordo com as recomendações do ministério da Saúde, tendo também em conta aqueles que são os produtos mais vendidos.