Cabaz do Peixe: três quilos que são uma surpresa para os clientes

A associação continuou a fazer as entregas de peixe fresco comprado na lota de Sesimbra © Carlos Santos/Global Imagens

Por Gabriela Batista 28 Agosto, 2020 • 13:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nos últimos meses, muitos foram os negócios afetados pela pandemia. Outros conseguiram manter-se à tona. É o caso do cabaz do peixe, uma iniciativa da Associação de Armadores de Pesca Artesanal e Local do Centro e Sul, já com cinco anos.

De oito em oito, ou de 15 em 15 dias, a associação continuou a fazer as entregas de peixe fresco comprado na lota de Sesimbra. Um cabaz com três qualidades de peixe, pronto a ser consumido.

A ideia veio da Noruega, pelas mãos de uma pessoa amiga, e ficou a marinar durante algum tempo, até que, há cinco anos, a Associação dos Armadores de Pesca Artesanal e Local do Centro e Sul começou a fazer as primeiras entregas.

Um cabaz com três quilos de peixe e sempre com o mesmo preço; o que varia são as espécies que são entregues aos clientes. Nunca são as mesmas e disso mesmo se certificam os que preparam o cabaz.

Ouça a reportagem da jornalista Gabriela Batista. 00:00 00:00

"Amanhá-lo com água salgada faz toda a diferença"

António Pila, pescador e proprietário de uma embarcação de pesca, é o presidente da associação e desde sempre esteve envolvido neste projeto que dá emprego a três pessoas. Ajudam na compra do peixe, a amanhá-lo e depois a entregá-lo aos clientes. Têm duas carrinhas e vão a locais já determinados, para entregar o pescado. Fazem os circuitos de entrega de oito em oito e de 15 em 15 dias. Por semana entregam uma média de 130 cabazes.

Ao fazer a encomenda, o cliente pode dizer quais as espécies de peixe que não quer receber, mas não pode escolher as que vão estar no cabaz.

O difícil, diz o presidente da Associação de Armadores de Pesca Artesanal e Local do Centro e Sul, é conciliar o preço do cabaz com o preço do peixe em lota para que ninguém fique prejudicado. Um equilíbrio mais complicado de fazer no inverno, quando o mau tempo não permite idas ao mar e o peixe fica mais caro. Os meses de pandemia que já passaram não foram maus de todo para as vendas do cabaz, apesar de terem perdido muitos clientes habituais que passaram a estar em teletrabalho e deixaram de estar nos locais onde o peixe é entregue.

António Pila garante que no cabaz só entra peixe fresco vindo do mar. O processo para as encomendas está todo explicado no site e pode consultá-lo aqui.