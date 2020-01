Caixa tem melhor resultado desde 2007 e devolve 300 milhões ao Estado

Paulo Macedo, presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos © Orlando Almeida / Global Imagens

Por Hugo Neutel 31 Janeiro, 2020 • 17:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na véspera de completar três anos na liderança da Caixa Geral de depósitos, Paulo Macedo apresentou um lucro de 776 milhões de euros em 2019. É o melhor resultado da Caixa desde 2007, ano em que obteve um lucro de 859 milhões de euros.É uma subida de 57% em relação a 2018.

O resultado permite também entregar 300 milhões de euros de dividendos ao Estado, depois de no ano passado ter canalizado 200 milhões para os cofres das Finanças.

O resultado justifica-se, entre outros fatores, com o aumento do rendimento das comissões, que em 2019 renderam 502 milhões de euros, numa subida de 4,6% face aos 480 milhões registados em 2018. O banco argumenta que este aumento de receita ficou a dever-se ao crescimento do negócio, sobretudo na área dos seguros.

A venda de imobiliário foi também um fator importante para o resultado: houve vendas no estrangeiro e em Portugal. No final do ano passado, o banco público vendeu o centro comercial Nova Arcada, em Braga, por 45 milhões de euros.

No final do ano passado, a Caixa tinha 7.100 funcionários, abaixo dos 8.868 que tinha em 2016. A redução resultou numa queda dos gastos com pessoal, que caíram 6% para 533 milhões de euros. O banco sublinha que a dimensão do emagrecimento do quadro de pessoal está em linha com o plano estratégico que estimava a saída de 2.200 trabalhadores.

O lucro justifica-se também com a venda dos bancos que instituição detinha em Espanha (Banco Caixa Geral) e na África do Sul (Banco Mercantile). Foram também vendidas sucursais em várias geografias, incluindo o Reino Unido e Nova Iorque. A Caixa tem ainda outros ativos internacionais em processo de venda no Brasil, Cabo Verde e Luxemburgo.

Resultados Líquidos da Caixa Geral de Depósitos 2010-2019 © TSF

Os objetivos do plano foram atingidos: o crédito improdutivo (na singla inglesa, os NPL ou Non-Performing Loans) foram atingidos, com o rácio a atingor 4,7% (abaixo dos 7% previstos). O chamado Cost to Income (rácio que mede os custos em função dos resultados) es´ta nos 47%, abaixo do limite de 50%, enquanto o rácio de solidez financeira Core Tier 1 subiu aos 16,8% (o plano ditava um valor superior a 14%).

Um plano de austeridade quase a terminar

Em Fevereiro de 2016, o primeiro governo de António Costa negociou com Bruxelas um plano de recapitalização. O executivo mudou a administração do banco, contratando António Domingues, que acabou por não resistir a uma polémica relacionada com o Estatuto do Gestor Público. O plano, no entanto, avançou e previa uma recapitalização de cerca de 5.100 milhões de euros, atingidos com injeções diretas do Estado, emissões de dívida e outros instrumentos. O esforço público foi de 2.500 milhões de euros.

Logo nesse ano, o banco público teve prejuízos recorde de 1.859 milhões de euros, inferiores ao valor previsto no plano, que permitiu o registo de imparidades no valor total de 3 mil milhões de euros.

O plano previa uma restruturação dura da Caixa, com a saída de 2.200 trabalhadores até o final deste ano de 2020, o encerramento de 180 balcões e uma política de concessão de empréstimos rigorosa, de forma a evitar no futuro novas imparidades por créditos improdutivos. O emagrecimento ditado por Bruxelas obrigou também a uma redução das operações internacionais e a venda de ativos imobiliários não estratégicos.

Notícia em atualização