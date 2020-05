Lucro da Caixa cai mais de 30% para 86 milhões de euros

Paulo Macedo, presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. © João Relvas/Lusa

O resultado representa um degradação de quase 40 milhões de euros face ao mesmo período de 2019 e já reflete o impacto nas contas de "garantias bancárias no montante de 60 milhões de euros em antecipação dos efeitos expectáveis da crise económica", avança a instituição.

A Caixa já recebeu pedidos de moratórias de mais de 54 mil clientes, dos quais 38 mil são particulares e 16 mil são empresas. Há 47 mil pedidos elegíveis no valor de mais de 5,7 mil milhões de euros. O banco já aprovou quase 38 mil solicitações representativas de empréstimos que no total atingem 4,7 mil milhões.



O banco detido pelo Estado informa que "o resultado reflete os primeiros impactos económicos da pandemia que se começaram a sentir na segunda quinzena de março", com o estado de emergência a originar "uma redução da procura de crédito, quer de empresas quer de particulares".



Em 2016 e 2017 a CGD foi recapitalizada pelo Estado, que injetou quase 4 mil milhões de euros no banco público. A instituição comprometeu-se com o fecho de 180 agências e a saída de 2200 trabalhadores até 2020 e ainda a vender as operações no exterior.



Depois da operação, a Caixa iniciou a devolução de dividendos ao Estado: em 2019 entregou 200 milhões de euros relativos a 2018. Neste ano chegou a preparar-se para devolver 300 milhões relativos a 2019, mas a pandemia obrigou a instituição liderada por Paulo Macedo a recuar na intenção. O banco também decidiu adiar e reduzir os prémios da administração e trabalhadores.



Em atualização