Caixa quer ganhar mais comissões

© Orlando Almeida / Global Imagens

Por José Milheiro 09 Outubro, 2019 • 13:30

Ainda não passaram cinco meses desde a última atualização e já hoje os clientes foram avisados que os preços da Caixa vão mudar a partir de janeiro de 2020.

A Caixa Geral de Depósitos deixa de estar entre as cinco instituições financeiras que disponibilizam de forma gratuita a conta dos Serviços mínimos bancários, a partir do próximo ano o Banco Público passa a cobrar uma comissão por estas contas básicas. A Comissão vai ser de 4,8 euros a que acresce 4% de Imposto de Selo.

Nas outras contas também sobem os valores a pagar pelos depositantes. Na chamada Conta Caixa "S" com bonificação a anuidade sobe quase 5 euros. Passa a custar 38,40 euros por ano.

Quem ainda usar cheques também vai pagar mais, cada carteira de 11 cheques cruzados passa a custar 20 euros ao balcão.

E quem gostar de ir ao banco levantar dinheiro em vez dos atuais 2.75 euros passam a pagar 3 euros.

A utilização do MB WAY também sofre uma atualização. A folha de comissões da Caixa Geral de Depósitos já regista 15 cêntimos de comissão embora o banco nunca tenha cobrado este valor; agora a Caixa Geral de Depósitos aponta para o pagamento de 85 cêntimos sempre que se faça uma transferência através da aplicação MB WAY. Isentos ficam apenas ficam os jovens com menos de 26 anos.