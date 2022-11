Por Ana Maria Ramos (TSF) e Joana Petiz (DV) 19 Nov, 2022 • 12:33

Vítor Ribeirinho diz que há assuntos sobre os quais Portugal deve refletir, nomeadamente, a carga fiscal, que, em alguns casos, prejudica a competitividade das empresas nacionais. O presidente do Conselho de Administração da consultora KPMG deixa a receita para se alcançar o sucesso económico: fazer crescer o Produto Interno Bruto (PIB).

"Acho que o Governo estará consciente de que a capacitação orçamental através do crescimento do PIB será certamente o fator crítico de sucesso para que nos possa permitir paulatinamente criar as condições, particularmente, no momento atual em que estamos a falar tanto de deslocalização de algumas organizações internacionais até pela conjuntura não só económica, mas geopolítica", explica Vítor Ribeirinho.

"Hoje, nós próprios KPMG, enquanto players internacionais numa rede global, temos vários contactos com os nossos escritórios em outras cidades do mundo que estão a revelar interesse de empresas internacionais globais poderem vir para Portugal captar investimento e, mais uma vez, podermos também dar mais emprego aos nossos jovens, atrair mais talento e ter mais oportunidades", afirma.

