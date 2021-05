Carlos Costa compara venda do Novo Banco à de cabaz de fruta "parcialmente apodrecida"

© Manuel de Almeida/Lusa

O ex-governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, considerou que o processo de venda do Novo Banco, em 2017, foi como alienar "um cabaz de fruta que está parcialmente apodrecida".

"A questão é sempre a mesma: eu vou vender um cabaz de fruta que parcialmente está apodrecida. Eu não posso contar com a benevolência ou generosidade do comprador para que ele me pague toda a fruta como sendo de qualidade", disse Carlos Costa esta segunda-feira no parlamento.

Negócio do Novo Banco foi como vender "um cabaz de fruta que parcialmente está apodrecida". 00:00 00:00

Respondendo à deputada Cecília Meireles (CDS-PP) na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, o antigo governador do banco central considerou necessário "ter em consideração o custo de não vender, que era apodrecer a fruta toda", ou seja, a liquidação do banco.

Carlos Costa admite que, aquando da operação de venda, não havia opções boas e o objetivo era encontrar a solução "menos má" porque, no estado em que o banco estava, a venda nunca poderia resultar num desfecho positivo.

Antigo governador do Banco de Portugal explica no que consiste a opção menos má. 00:00 00:00

O menos mau "consistia em fazer a melhor operação de venda tendo em conta que nos caiu nas mãos um banco que entrou em insolvência no dia 30 de julho de 2014", sublinhou.