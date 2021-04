Carrinhas comerciais vão passar a pagar Imposto Sobre Veículos

Até ao momento, as carrinhas comerciais estavam isentas do imposto © DR

Por Cristina Lai Men 22 Abril, 2021 • 07:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As carrinhas comerciais vão deixar de estar isentas do Imposto Sobre Veículos (ISV), a partir de 1 de julho. A alteração foi publicada, esta semana, em Diário da República.

A medida abrange as carrinhas com peso bruto de 3500 quilos e sem tração às quatro rodas. O Governo considera que estes veículos ligeiros de mercadorias dispunham de benefícios fiscais injustificados, contrários aos princípios ambientais, e eram permeáveis a utilizações abusivas.

De acordo com o Jornal de Negócios, estão em causa 11% das vendas de carrinhas comerciais.

Os veículos da categoria D passam também a pagar na íntegra o Imposto Único de Circulação (IUC), em vez de apenas metade do valor.

A Associação do Comércio Automóvel de Portugal critica as medidas, para as quais diz não ter sido avisada e que considera incompreensíveis em tempo de crise.

O secretário-geral da Associação do Comércio Automóvel, Helder Pedro, lembra que estes veículos são comprados, sobretudo, por empresas, que terão agora mais uma despesa.

Além disso, parte das carrinhas comerciais são fabricadas em Portugal, o que poderá afetar diretamente outras empresas, alega.

Apenas as ambulâncias e automóveis para transporte de feridos ou doentes irão continuar isentas do ISV.