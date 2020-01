Cartel no crédito à habitação intensificou-se na crise

© Brandon Griggs/Unsplash

Quando rebentou a crise financeira em 2008 o Banco Central Europeu fez tudo para baixar as taxas de juro e dar liquidez (dinheiro) às economias.

No entanto, foi exatamente a partir daí que a Autoridade da Concorrência (AdC) diz que se intensificaram, em Portugal, os contactos ilegais entre os bancos que participaram no cartel da banca e, em especial, a troca de informações sobre spreads, ou seja, a margem que lhes permite ganhar dinheiro nos empréstimos aos clientes.

A autoridade que em nome do Estado fiscaliza o cumprimento das leis da concorrência anunciou em setembro que condenou 14 bancos a uma multa recorde de 225 milhões de euros por terem participado num cartel nos créditos ao consumo, às empresas e à habitação.

No entanto, só agora é possível conhecer todos os fundamentos numa decisão completa, de 936 páginas, que a TSF tem consultado e analisado.

A parte do documento que explica aquilo que aconteceu nos empréstimos que os portugueses fazem para comprar as suas casas detalha que a AdC encontrou um comportamento diferente, dos bancos, a partir de 2008.

Menos Euribor, mais troca de informações sensíveis

Na análise aos e-mails que serviram de prova para a AdC concluir que existia um cartel, a decisão final sublinha que a troca de informação comercial sensível, proibida, entre bancos sobre spreads é mais relevante porque aconteceu de uma forma mais intensa quando as taxas Euribor tiveram uma descida abrupta entre 2008 e 2010.

As taxas Euribor definem o preço que os bancos vendem ou emprestam o dinheiro entre si no mercado interbancário e são também usadas como referência em vários produtos financeiros como o crédito à habitação.

Depois, para ganhar dinheiro, ter lucro, a margem do banco é a taxa do chamado spread também pago pelo cliente.

Na prática, o banco não define a Euribor, mas define livremente, em concorrência com outros bancos, o spread.

É a conjugação de "Euribor+spread" que gera a taxa de juro variável paga pela maioria dos clientes do crédito à habitação.

Menos Euribor, mais spread cobrado aos clientes

Analisando aquilo que aconteceu entre 2008 e 2010, segundo a AdC a Euribor deu um trambolhão, mas houve um aumento significativo e generalizado dos valores dos spreads praticados pelos bancos em Portugal, aumentando, em consequência, os juros de quem pedia empréstimo para comprar casa.

A Autoridade da Concorrência apresenta mesmo um gráfico acompanhado de uma análise onde se pode ler que este é claro a revelar que o aumento dos spreads, a partir do final de 2008, permitiu mitigar fortemente a descida da Euribor.

Evolução da Euribor, dos spreads e da taxa de juro nos empréstimos à habitação entre 2005 e 2014 © Autoridade da Concorrência

A decisão final lida pela TSF tem ainda uma tabela que ocupa quatro páginas e meia, resumindo as trocas de informações sensíveis entre os bancos entre 2002 e 2013.

A AdC defende que essa tabela e a correspondente prova apreendida no longo processo de investigação revela a intensificação do intercâmbio de informações a partir, precisamente, do verão de 2008 quando a Euribor começou a descer de forma acentuada, baixando a taxa de juro do crédito à habitação.

"Imediatamente a seguir, pode observar-se uma subida generalizada dos spreads, contribuindo para a subida da taxa de juro" paga pelos clientes, diz a decisão da autoridade.

Além disso, a troca de informação consultada no processo revela que foi neste período que as instituições de crédito deixaram de aplicar spreads de valor igual a zero.

O peso do crédito à habitação no negócio dos bancos

Todas as conclusões da AdC baseiam-se, mais uma vez, na consulta de centenas de e-mails trocados entre responsáveis dos 14 bancos envolvidos no cartel que a maioria dos bancos visados recusa que tenha existido, já tendo anunciado recursos para os tribunais.

A Autoridade recorda que o crédito à habitação é um produto com grande importância para a banca portuguesa e teve, na última década, um peso de 89% nos financiamentos a particulares.

A decisão da AdC sobre este processo, que ainda pode andar muitos anos em recursos nos tribunais, sublinha que o crédito à habitação apresenta riscos menores para as instituições de crédito fruto do recurso à hipoteca do imóvel, sendo a partilha de informações "claramente reservadas", neste tipo de crédito, dos valores de spreads a praticar num futuro próximo um caso "mais grave".